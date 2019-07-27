​Украинский топ-чиновник отличился "героической" парковкой в Днепре: фото и видео

27 июля в Днепре на Екатеринославском бульваре эвакуировали Мерседес городского головы Днепра Бориса Филатова.

Об этом сообщает местный сайт 49000, публикуя соответствующие фото и видео.

Автомобиль забрали на штрафплощадку за нарушение правил парковки: авто стояло на пешеходном переходе.

Как видно на видео, что появилось в одной из соцсетей, сотруднику инспекции по парковке сообщают, что машина принадлежит мэру Днепра, на что инспектор отвечает, что ему все равно, ведь правила одни для всех.

Как сообщал "Апостроф", в интернете показали фото эпичного "героя парковки" в Киеве, который оставил свое авто прямо у пешеходного перехода.

Ранее рядом с одним из многоквартирных домов Киева заметили припаркованный автомобиль, который перекрыл доступ машине "скорой помощи" к подъезду.