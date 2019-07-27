Волкер сделал важное заявление после визита в Украину и встречи с Зеленским

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что мир на Донбассе, несмотря на четкие намерения Украины в этом направлении, зависит и от России.

Об этом он сказал во время брифинга в субботу, 27 июля, передает канал 24.

"Суда захватили незаконно и удерживают их незаконно. Их надо освободить без всяких условий. К сожалению, сейчас от России мы не слышим ничего по этому поводу. Россия запустила судебный процесс над ними, и все время ссылается на это, вместо того, чтобы просто отпустить", – сказал Волкер.

Также он подчеркнул важный момент, касающийся обмена пленными между Россией и Украиной.

"И давайте не забывать, что первопричина, почему люди на оккупированных территориях страдают – это российское вторжение и оккупация", – подытожил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Волкер сделал важное заявление об Украине, напомнив о поддержке США.

Также ранее спецпредставитель США Курт Волкер сравнил ситуацию в Украине до и после Революции достоинства.