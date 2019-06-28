RU  UA  EN

воскресенье, 30 июня
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

30 июня

11:11
Скандальный украинский форвард забил гол в Европе: опубликовано видео
10:57
Такого в фильме не было: сеть возмутил семейный поход Юзика на выборы в Раду
10:32
​Как провести День молодежи в Киеве: программа мероприятий
10:23
Трамп впервые в истории США прибыл в КНДР: его встретил Ким Чен Ын
10:15
Стали известны полуфинальные пары Кубка Америки
09:57
Уругвай в скандальном матче вылетел с Кубка Америки: видеообзор
09:51
Подбили укров: в сети показали высший цинизм боевиков на Донбассе
09:31
Украинский боксер стал чемпионом Европейских игр: опубликовано видео
09:31
Украинский журналист взорвал сеть постом о медиа-Чернобыле на канале соратника Медведчука
09:23
Адская жара в Европе: стало известно о количестве погибших
09:07
Сожгли к чертям: появились подробности и фото утреннего боя под Горловкой
08:40
Скандал вокруг паспортов кандидата от "Слуги народа": появилась реакция ЦИК
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как российская пропаганда делает фейки: офицер ВСУ показал интересные фото

пятница, 28 июня 2019, 13:13
переглянути новину українською

Российские пропагандисты продолжают делать фейки о том, как жители оккупированного Донбасса с нетерпением ждут паспортов России и радуются их получению.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц"), разоблачив один из фейков.

Так, он показал два фото, на которых запечатлена одна и та же женщина, но которые пропагандисты "датировали" разным временем.

"1-е фото. 2019 год. Счастливая обладательница 1000-го паспорта российских оккупантов Лариса Лазаренко. 2-е фото. 2017 год. Ой, опять Лариса Лазаренко и снова обладательница паспорта от оккупантов. Они даже статистов для картинок не меняют. Но пипл хавает, зомбоящик работает", - отметил Штефан.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть насмешил очередной фейк об Украине от росСМИ.

Также в интернете высмеяли заявление российских оккупантов о том, что украинский беспилотник якобы скинул гранату на жилой дом в городе Горловка.

Читайте также материал "Апострофа": Минометы на детской площадке, тротиловый билет и чужая коммуналка: чем пугают население в ДНР.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: