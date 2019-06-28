Как российская пропаганда делает фейки: офицер ВСУ показал интересные фото

Российские пропагандисты продолжают делать фейки о том, как жители оккупированного Донбасса с нетерпением ждут паспортов России и радуются их получению.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц"), разоблачив один из фейков.

Так, он показал два фото, на которых запечатлена одна и та же женщина, но которые пропагандисты "датировали" разным временем.

"1-е фото. 2019 год. Счастливая обладательница 1000-го паспорта российских оккупантов Лариса Лазаренко. 2-е фото. 2017 год. Ой, опять Лариса Лазаренко и снова обладательница паспорта от оккупантов. Они даже статистов для картинок не меняют. Но пипл хавает, зомбоящик работает", - отметил Штефан.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть насмешил очередной фейк об Украине от росСМИ.

Также в интернете высмеяли заявление российских оккупантов о том, что украинский беспилотник якобы скинул гранату на жилой дом в городе Горловка.

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