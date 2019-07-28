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Бесконечный кошмар: сеть возмутил беспредел оккупантов в Крыму, фото

воскресенье, 28 июля 2019, 10:51
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В Симферополе (аннексированный Россией Крым) оккупационные власти решили уничтожить деревья.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Администрация приняла решения сноса этих деревьев. Официальная причина не болезнь, не старость, а просто ремонт дороги", - написала она.

По словам блогера, замены проекту нет, потому деревья вырубят на всей улице, до начала следующей.

"Симферополь, это просто кошмар. Бесконечный кошмар. Гавань в Крыму", - прокомментировала новость RoksolanaToday&Крым25%.

Напомним, ранее появились фото и видео "очередей" из желающих отдохнуть в Крыму.

Как сообщал "Апостроф", в Судаке (оккупированный Российской Федерацией Крым) произошло серьезное ЧП на пляже - из-за аварии на коллекторе в море попали сточные воды.

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