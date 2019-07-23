Начался апокалипсис: в Крыму посреди лета выпал снег, появились фото

Оккупированный Россией Крым накрыла аномальная непогода - там посреди лета выпали осадки в виде снега.

Об этом сообщает блогер под ником "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

"Крым. Оккупированную Евпаторию накрыл апокалипсис. Сильный ветер, град и проливной дождь. Улицы превратились в реки. На пляжи выпал снег. Сохраняется штормовое предупреждение для всего полуострова", - написал блогер и опубликовал фото-доказательства.

В сети пользователи прокомментировали метеорологическую ситуацию на аннексированном полуострове.

Напомним, в интернете обнародовали странное видео, на котором зафиксирован снег, который якобы шел на днях в Акимовке Запорожской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее значительную часть центральной Германии охватила непогода, что повлекло за собой нарушение движения на дорогах.