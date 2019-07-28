Почистил кассу и пожал руку: дерзкий вор в Киеве попал на видео

В Киеве вор совершил дерзкое ограбление в детской студии танцев.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел по адресу улица Маршала Малиновского, 24/10. В здание детской танцевальной студии зашел мужчина. Он сказал, что хочет записать своего ребенка на занятия.

"Чтобы убедиться, что ему 100% понравится, он попросился посидеть и посмотреть как тренер занимается с детьми", - уточнили в сети.

Однако, пока шла тренировка, мужчина украл из кассы деньги, а потом пожал руку тренеру и ушел. Вор попал на видеокамеры наблюдения и его объявили в розыск. Сейчас неравнодушных, которые узнали злоумышленника, просят сообщить информацию о нем или его местонахождение.

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