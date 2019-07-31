Ликвидация УПЦ (КП): Министерство культуры сделало важное заявление

Министерство культуры Украины заявило, что информация о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как Украинская православная церковь Киевского патриархата не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Министерстве культуры констатируют, что религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" после создания и регистрации устава религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.

Также Минкультуры ответило, что все действия должностных лиц Министерства, ответственных за регистрацию уставов и государственной регистрации религиозных организаций, совершались, совершаются и будут совершаться в будущем исключительно в рамках законодательства Украины.

В ведомстве напомнили, что постановлением поместного собора бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата, которое было принято 15 декабря 2018 года, накануне Всеукраинского православного объединительного собора, деятельность такого религиозного объединения как УПЦ КП было прекращено путем объединения и присоединения к образованной Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как сообщал "Апостроф", ранее патриарх Филарет обратился к предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, а также выразил просьбу к ОБСЕ, президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству юстиции.