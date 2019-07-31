Скандал вокруг Киевского патриархата: Филарет обратился к Епифанию, украинским властям и Западу

Святейший патриарх Филарет обратился к предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, а также выразил просьбу к ОБСЕ, президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству юстиции.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Патриарх Филарет узнал информацию о действиях митрополита Епифания и осудил их.

"До меня дошла информация о создании Вами и Священным Синодом ПЦУ ликвидационной комиссии во главе с митрополитом Черкасским Иоанном (Яременко) о ликвидации Киевской патриархии УПЦ Киевского Патриархата, как юридического лица, и Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", - отметил Филарет.

Он также подчеркнул, что Епифаний не имел права принимать такого решения, поскольку Киевская патриархия и Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата не входят в состав Православной Церкви Украины.

"Мы хоть и непризнанная автокефальная Церковь, но независима", - заявил предстоятель ПЦУ.

Он напомнил митрополиту о ПОместном Соборе, где было принято решение о продлении существования Киевского Патриархата и о выходе из состава Православной Церкви Украины.

"Поэтому, Вы не имеете никакой власти над нашей Церковью и Ваше решение о создании ликвидационной комиссии не действительно, так оно является вмешательством во внутреннюю жизнь другой Церкви", - заявил Филарет.

Также патриарх Филарет попросил ОБСЕ защитить права верующих Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Он обратился к главе СММ ОБСЕ и координатору проектов ОБСЕ в Украине Генрику Вилладсену.

"Относительно попытки Министерства культуры Украины и Министерства юстиции Украины ликвидировать Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата, фактов рейдерства со стороны Православной Церкви Украины и нарушение международных прав на свободу совести и вероисповедания", - пояснили обращение патриарха в пресс-службе.

Кроме этого, предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права верующих УПЦ Киевского Патриархата, прекратить беззаконие по отношению к Украинской Церкви и защитить от рейдерства Православной Церкви Украины.

"В результате прямого обмана, в который непосредственно был вовлечен Патриарх и Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, при непосредственном антинародной участия П.Порошенко П.А., 6 января 2019 Украина получила Томос о так называемой "независимости". К сожалению, до 06.01.2019 года текста Томосу никто, кроме Порошенко П.А. и митрополита Епифания, не видел. Получив такую нежелательную зависимость, я и верные УПЦ Киевского Патриархата немедленно начали борьбу против кабальной сделки, вышли из состава ПЦУ, проведя Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата", - заявил Филарет.

Также патриарх Филарет попросил Министерство юстиции продолжить существующую регистрацию УПЦ Киевского Патриархата. Он обратился с письмом к Министру юстиции Украины Павлу Петренко, в котором попросил "обеспечить законное право Церкви на свое существование".

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После создания Православной церкви Украины (ПЦУ) на Объединительном соборе 15 декабря путем слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви между патриархом Филаретом и главой новосозданной церкви Епифанием начал назревать конфликт.

В мае 2019 года Филарет обвинил Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора, и заявил о намерении восстановить Киевский патриархат. Филарет утверждает, что, если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него.

В начале июня Вселенский патриарх Варфоломей отреагировал на слова Филарета и заявил, что Киевского патриархата не существует и никогда не существовало.

20 июня в Киеве во Владимирском соборе по инициативе Филарета состоялся поместный собор иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, на котором приняли постановление восстановить ликвидированную УПЦ КП и отказались принимать Томос. Собрание проигнорировало большинство архиереев бывшего Киевского патриархата, который на Объединительном соборе влился в ПЦУ.

24 июня синод ПЦУ принял ряд мер в отношении Филарета - его лишили права руководить епархией, но оставили в составе епископата.

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Как сообщал "Апостроф", предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что раскола в ПЦУ нет, а есть отдельное мнение одного человека – почетного патриарха Филарета.