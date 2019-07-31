На улицах Херсона оставили послания убийцам Гандзюк: опубликованы фото и видео

Спустя год после нападения на активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне напомнили убийцам, что они понесут наказание.

Об этом сообщают в группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

На стене городского совета Херсона разместили большой плакат с надписью "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

"Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступил надпись. Так и будет. Мы не слезем", - написали в сети.

Также активисты пришли и к дому посредника между исполнителем и заказчиком Игорю Павловскому. В группе напомнили, что прокуратура решила не продлевать меру пресечения по состоянию здоровья. Однако позже его видели здорового в Одессе на футбольном матче Суперкубка Украины.

"Третья остановка - под домом Евгения Рыщука. Рыщук - один из вероятных заказчиков убийства Кати. Он был заместителем председателя ОГА. И именно он очень заботился за лесами в Херсонской области. Рыщук также рассказывал, что инициатива друзей Кати политическая, и после 21 июля акции уже никто не увидит. Потому что выборы пройдут. Ну как, господин Рыщук, вы увидели? Или вам дымом глаза застелили? Убийцы должны сесть!", - написали в интернете.

Потом активисты отправились к месту работы Владислава Мангера.

"Да, убийца Кати до сих пор возглавляет областной совет. Поскольку у местных депутатов слишком маленькие орехи, чтобы наконец избавиться от этого черта. Потому что с чертом и убийцей дружить - это выгодно. А справедливость восстанавливать - не выгодно", - написали в группе.

Также отметили, что полиция пыталась помешать активистам оставить сообщение для Мангера.

"Если бы они так убийц искали, как их защищают. Но мы доведем дело до конца", - ответили в сети.

Позже активисты собрались возле горсовета, чтобы не дать забыть о дне, когда на Екатерину Гандзюк совершили жестокое нападение.

Они напомнили, что на Катю вылили почти литр концентрированной серной кислоты. Она не смогла пережить такие ожоги.

"Не имеют права об этом забывать заказчики и убийцы. Они будут помнить об этом дне всю жизнь (надеемся короткой и полной страданий). Не имеют права забыть и правоохранители, которые мало того что не смогли предупредить убийство, так и даже нормально расследовать его смогли. Не забудут об этом дне и активисты и неравнодушные граждане", - написали активисты.

Как сообщал "Апостроф", год назад, 31 июля, в Херсоне неизвестный облил кислотой активистку, правозащитницу, советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. В результате нападения она получила страшные ожоги 40% тела и была срочно доставлена в областную больницу, а позже - в Киев, где она умерла после долгого лечения.