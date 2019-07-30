На Одессу обрушился мощный ливень с градом: опубликованы фото и видео

Во вторник, 30 июля, на Одессу обрушился мощный ливень с градом, в результате чего некоторые улицы города буквально превратились в реки.

Об этом сообщает местное издание 048.ua.

Гроза началась около 15:00: небо накрыло темными тучами, после чего хлынул ливень.

Как уточняет grad.ua, традиционно затопило Таможенную площадь и улицу Приморскую, затруднив движение транспорта.

Кроме того, реки образовались в исторической части города.

В сети также появилось видео града в городе.

Согласно предварительным прогнозам, начало августа в Украине будет жарким, но ночные температуры постепенно будут снижаться, и уже в конце месяца возможны заморозки на поверхности земли.

Как сообщал "Апостроф", ранее курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган, который оборвал провода - поселок на некоторое время остался без света.