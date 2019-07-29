Киев ушел под воду после ливня: первые фото и видео ЧП

В понедельник, 29 июля, в Киеве прошел мощный ливень.

В соцсетях пользователи публикуют первые фото и видео стихии.

Так, известно, что водой затопило туннель на станции метро "Дорогожичи". Такая же ситуация и на станции метро "Лукьяновская".

Стоит отметить, что большинство ЧП восприняли с юмором.

"Рыба хоть есть? Клюет или нет?", "Айда мыть кости, братва. Главное, чтобы стеклянный мост дождем не снесло", - пишут в сети.

Согласно предварительным прогнозам, начало августа в Украине будет жарким, но ночные температуры постепенно будут снижаться, и уже в конце месяца возможны заморозки на поверхности земли.

Как сообщал "Апостроф", ранее курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган, который оборвал провода - поселок на некоторое время остался без света.