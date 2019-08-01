RU  UA  EN

четверг, 1 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 августа

22:06
С камнем на поясе: под Николаевом обнаружили жуткую находку в воде
22:01
Туристов нет, одни медузы: появились показательные фото из оккупированного Крыма
21:37
В Киеве произошло смертельное ЧП с девушкой: фото с места
21:27
В Украину вернется "адская" жара, но ненадолго: синоптик дал интересный прогноз
21:13
Кандидатка на должность губернатора Одесской области хотела отобрать землю у церкви: документ
21:07
У Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана
20:46
"Заря" уверенно вышла в третий раунд Лиги Европы: видеообзор
20:42
Появились видео с таксистом-"маньяком" в Киеве и рассказ его жертвы
20:42
Вино из смородины: как приготовить дома вкусный напиток без консервантов
20:23
Сеть взорвали слухи об отставке Богдана: опубликован документ
20:13
Кличко требует расследование от НАБУ, чтобы поймать Богдана на лжи - эксперт
20:04
Топ-пропагандист Путина "засветился" в оккупированном Крыму: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украину вернется "адская" жара, но ненадолго: синоптик дал интересный прогноз

четверг, 01 августа 2019, 21:27
переглянути новину українською

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в Украину еще вернется "адская" жара - температура воздуха в первой декаде августа будет в пределах 30-35 градусов тепла.

Об этом он рассказал "Апострофу".

По словам синоптика, ситуация резко изменится после 10 августа - температура воздуха начнет падать, но юге жара продержится ровно до средины месяца.

"Бывают годы, когда август становится более жарким, чем июль, но в этом году будет наоборот. После 10 августа температура резко упадет, и дневные показатели будут держаться на уровне 24-26 градусов тепла до конца месяца", - заверил Горбань.

Обильных осадков в августе он не прогнозирует.

"Осадки ожидаются 2-3, а также 8 августа. Но это будут кратковременные дожди с юга", - уточнил синоптик.

Больше читайте в материале "Апострофа": Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август

Президент никто: как советник Зеленского отчитал "Слуг народа", но просчитался

Медузы, жара и толпы людей: что происходит на пляжах популярных курортов Украины

"Государство в смартфоне": в чем опасность идей Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: