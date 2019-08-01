В Украину вернется "адская" жара, но ненадолго: синоптик дал интересный прогноз

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в Украину еще вернется "адская" жара - температура воздуха в первой декаде августа будет в пределах 30-35 градусов тепла.

Об этом он рассказал "Апострофу".

По словам синоптика, ситуация резко изменится после 10 августа - температура воздуха начнет падать, но юге жара продержится ровно до средины месяца.

"Бывают годы, когда август становится более жарким, чем июль, но в этом году будет наоборот. После 10 августа температура резко упадет, и дневные показатели будут держаться на уровне 24-26 градусов тепла до конца месяца", - заверил Горбань.

Обильных осадков в августе он не прогнозирует.

"Осадки ожидаются 2-3, а также 8 августа. Но это будут кратковременные дожди с юга", - уточнил синоптик.

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