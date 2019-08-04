День Воздушных сил Вооруженных сил Украины: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

4 августа отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа по приказу президента нашей страны. Праздник установили 27 июня 2007 года, учитывая важное значение ВВС в обеспечении обороноспособности государства.

Воздушные Силы Украины включают следующие роды авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная, транспортная. Поэтому в этот праздничный день, 4 августа, принято поздравлять работников всех этих отраслей.

Праздник является официальным, но дополнительного выходного в его честь украинцы не получают. Однако, нередко в честь этой даты проводятся различные мероприятия.

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины: поздравления в стихах и прозе

***

Грозные, как гром с небес,

Летчики из ВВС,

Эскадрой дружно вылетают,

Государство охраняют,

Чтоб родимой Украине,

Не видать врагов в помине!

Нынче крупный интерес,

К вам, пилоты ВВС,

День ВВ, отважных сил,

Украину навестил!

С праздником вас поздравляем,

Неба чистого желаем,

Счастья, радости, удачи,

А для решения задачи,

Чудо-технику иметь,

Не грустить и не болеть!

Всех, кто служит в ВВС,

Я хочу поздравить.

Наша гордость вы, ребята,

Вас в пример лишь ставить.

***

Пожелать хочу я силы,

Мощи вам не занимать.

Стойко, смело и достойно

За страну свою стоять.



Счастья вам в семейной жизни,

Радости, достатка.

Будет пусть высоким взлет,

Мягкою - посадка.

***

***

И бесстрашны, и летучи,

И поздравить повод есть,

Всех вас с праздником почётным,

Украинских ВВС.



Вам спасибо за защиту,

Тут и мышь не проползет,

Если вдруг своей границы

Вы задумали облет.



Не теряйте силы духа,

Помните, мы верим в вас.

Будьте с небом неразлучны,

И навечно, и сейчас.

***

Воздушные силы нашей страны

Имеют свои традиции,

И свято хранить все мы должны

Героев славные позиции.



Пусть небо будет только мирным,

Полеты будут лишь учебными,

Пусть служба ваша будет верной,

А Бог исполнит мечты заветные!

***

Служат настоящие мужчины,

В этих грозных, доблестных войсках,

ВВС родимой Украины,

Прославляем нынче мы в стихах!



Честь и слава вам герои неба,

За смелость и отвагу, вас благодарим,

Чистого вам неба, теплого вам хлеба,

В праздник ВВС мы пожелать хотим!

***

***

Мы защитников страны - поздравляем,

Неба мирного, любви вам желаем,

Чтобы горе обошло семьи ваши,

После службы стали вы - еще краше!



Чтоб девчонки ВВС все любили,

Верность, преданность хранили,

Чтоб звонили чаще вам и писали,

А войны вы никогда не узнали!



Пусть же служба будет вам на удачу,

И решаются легко все задачи,

Чтоб хвалили вас всегда командиры,

Сберегли вы навсегда честь мундира!

***

В этот праздничный для вас день хотим пожелать, чтобы ваши мечты поднимались высоко в небеса, где бы они могли быть ближе к их исполнителю. Желаем, чтобы все ваши положительные качества были награждены добрыми делами от близких людей, улыбками от прохожих и Божим благословением. С Днем ВВС вас, ребята!

***

Желаю, чтоб всегда ценилась честность, доблесть и сила, желаю, чтоб твоя судьба сложилась красиво: прослужить тебе в Вооруженных силах много лет, и на старости меть большой почет.

***

***

Вы с воздуха блюдете безопасность родной Украины, днем и ночью охраняя наш покой. Стремительной карьеры вам, ибо стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, ибо о вашей тактике и сноровке ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным неурядицам!

***

Легко ходить по земле, зная, что в небе тебя защищают надежные парни из ВВС. Так пусть в ваш день и всегда небо будет мирным, полеты - учебными, а погода - летной. Пусть на земле вас ждут верные подруги, а техника не подводит над облаками!

***

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