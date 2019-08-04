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День Воздушных сил Вооруженных сил Украины: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

воскресенье, 04 августа 2019, 07:30
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Фото: phnx.pics

4 августа отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа по приказу президента нашей страны. Праздник установили 27 июня 2007 года, учитывая важное значение ВВС в обеспечении обороноспособности государства.

Воздушные Силы Украины включают следующие роды авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная, транспортная. Поэтому в этот праздничный день, 4 августа, принято поздравлять работников всех этих отраслей.

Праздник является официальным, но дополнительного выходного в его честь украинцы не получают. Однако, нередко в честь этой даты проводятся различные мероприятия.

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины: поздравления в стихах и прозе

***

Грозные, как гром с небес,
Летчики из ВВС,
Эскадрой дружно вылетают,
Государство охраняют,
Чтоб родимой Украине,
Не видать врагов в помине!
Нынче крупный интерес,
К вам, пилоты ВВС,
День ВВ, отважных сил,
Украину навестил!
С праздником вас поздравляем,
Неба чистого желаем,
Счастья, радости, удачи,
А для решения задачи,
Чудо-технику иметь,
Не грустить и не болеть!

Всех, кто служит в ВВС,
Я хочу поздравить.
Наша гордость вы, ребята,
Вас в пример лишь ставить.

***

Пожелать хочу я силы,
Мощи вам не занимать.
Стойко, смело и достойно
За страну свою стоять.

Счастья вам в семейной жизни,
Радости, достатка.
Будет пусть высоким взлет,
Мягкою - посадка.

***

***

И бесстрашны, и летучи,
И поздравить повод есть,
Всех вас с праздником почётным,
Украинских ВВС.

Вам спасибо за защиту,
Тут и мышь не проползет,
Если вдруг своей границы
Вы задумали облет.

Не теряйте силы духа,
Помните, мы верим в вас.
Будьте с небом неразлучны,
И навечно, и сейчас.

***

Воздушные силы нашей страны
Имеют свои традиции,
И свято хранить все мы должны
Героев славные позиции.

Пусть небо будет только мирным,
Полеты будут лишь учебными,
Пусть служба ваша будет верной,
А Бог исполнит мечты заветные!

***

Служат настоящие мужчины,
В этих грозных, доблестных войсках,
ВВС родимой Украины,
Прославляем нынче мы в стихах!

Честь и слава вам герои неба,
За смелость и отвагу, вас благодарим,
Чистого вам неба, теплого вам хлеба,
В праздник ВВС мы пожелать хотим!

***

***

Мы защитников страны - поздравляем,
Неба мирного, любви вам желаем,
Чтобы горе обошло семьи ваши,
После службы стали вы - еще краше!

Чтоб девчонки ВВС все любили,
Верность, преданность хранили,
Чтоб звонили чаще вам и писали,
А войны вы никогда не узнали!

Пусть же служба будет вам на удачу,
И решаются легко все задачи,
Чтоб хвалили вас всегда командиры,
Сберегли вы навсегда честь мундира!

***
В этот праздничный для вас день хотим пожелать, чтобы ваши мечты поднимались высоко в небеса, где бы они могли быть ближе к их исполнителю. Желаем, чтобы все ваши положительные качества были награждены добрыми делами от близких людей, улыбками от прохожих и Божим благословением. С Днем ВВС вас, ребята!

***

Желаю, чтоб всегда ценилась честность, доблесть и сила, желаю, чтоб твоя судьба сложилась красиво: прослужить тебе в Вооруженных силах много лет, и на старости меть большой почет.

***

***

Вы с воздуха блюдете безопасность родной Украины, днем и ночью охраняя наш покой. Стремительной карьеры вам, ибо стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, ибо о вашей тактике и сноровке ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным неурядицам!

***

Легко ходить по земле, зная, что в небе тебя защищают надежные парни из ВВС. Так пусть в ваш день и всегда небо будет мирным, полеты - учебными, а погода - летной. Пусть на земле вас ждут верные подруги, а техника не подводит над облаками!

***

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