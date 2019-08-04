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День железнодорожника: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

воскресенье, 04 августа 2019, 07:00
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Фото: pixabay.com

4 августа отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День железнодорожника. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

4 августа отмечается профессиональный праздник всех работников железной дороги. Каждый год дата празднования смещается, ведь она установлена на первое воскресенье августа.

Традиционно в этот день проводят различные мероприятия, как развлекательные, так и образовательные. Например, устраивают фестивали, фотовыставки, экскурсии и кинопоказы. Вручают премии и награждают лучших работников железных дорог, устраивают профессиональные форумы и проводят лекции.

День железнодорожника: поздравления в стихах и прозе

***

Всех, кто связан с железной дорогой,
Поздравляю сейчас всей душой!
Вам желаю зарплаты высокой
И любви безгранично, большой,
И, конечно же, счастья, удачи,
Чтоб сбывались все ваши мечты,
Чтоб решались все в жизни задачи
Очень просто и без суеты!

***

Пусть поезд волшебный приедет,
И в первом вагоне своем
Привозит пусть вам много счастья
И утром, и ночью, и днем.

Второй же вагончик чудесный
Везет пусть здоровья сполна,
Болезни коварные чтобы
Не трогали вас никогда.

А третий вагончик исполнит
Мечты и желанья всех лет,
Чтоб вы никогда не узнали
Ни горя, ни грусти, ни бед.

***

***

Пусть железная дорога
Все печали унесет,
И у самого порога
Смех, уют и счастье ждет.

Пусть всегда горит зеленый
Вашей жизни семафор,
И, успехом окрыленный,
Каждый день заходит в двор.

***

С Днем железнодорожника
Примите поздравление.
Желаем счастья и добра,
Всех благ преумножения.

Пускай по жизни вас везет
Локомотив удачи,
Решаются легко всегда
Рабочие задачи.

Вам радостных и ярких дней -
Как шпал на рельсах прочных,
Здоровья и любви вагон
И красок жизни сочных.

***

***

Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы
И состав летит вперед!
Пусть в работе вашей сложной
Вас всегда удача ждет.

Труд ваш очень-очень нужен
Им гордится вся страна.
Коллектив пусть будет дружен,
Ладятся всегда дела.

Пусть на каждом полустанке
Ждут здоровье и успех.
И всегда звучит в дороге
Ваш счастливый звонкий смех.

***

Все железные дороги
Создавали ведь не боги.
Кто работает на них,
Принимайте этот стих.

Вам - железного здоровья,
Дружбы крепкой, как металл,
Чтоб в порядке всё с любовью,
Чтоб пьянели от похвал.

Чтоб в семье и на работе
Были вы всегда в очете.
А еще добавить можем:
Нервов вам железных тоже!

***

***

Поздравляю с Днем железнодорожника! Желаю профессиональных успехов и развития. Пусть все пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям и желаниям. Здоровья вам, силы духа и тела, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!

***

Пускай жизнь ваша будет блестящей, как рельсы. Пускай успех ваш будет бесконечным, как железнодорожные пути. Идите к намеченным целям, как локомотив. Пускай мелкие неприятности, проносятся мимо, как пейзажи за окном мчащегося поезда. Желаю, благополучия и карьерного роста, желаю, чтобы работа приносила только радость. С Днем работников железной дороги.

***

Уважаемые работники железной дороги! Спасибо вам за вашу тяжелую работу, которую вы добросовестно выполняете. Желаем вам крепкого здоровья и отличного самочувствия. Любви вам, счастья, простых человеческих радостей, которые скрашивают жизненный путь, делая его еще более приятным. Пусть ваш труд доставляет вам как можно больше положительных эмоций и интересных моментов.

***

Поздравляю с Днем железнодорожника и от всей души пожелать хочу, чтобы поезд твоей жизни смело мчал навстречу заветным мечтам и желаниям по рельсам удачи и везения, дорогой счастья и любви. Пусть деятельность твоя всегда будет в почёте и уважении, пусть каждый день приносит отличное настроение и чудесное вдохновение.

***

Работников железной магистрали, поздравляем с днем железнодорожника! Пусть ваш профессиональный праздник прозвучат сотни приятных слов и пожеланий. Будьте здоровы, бдительны, внимательны, осмотрительны и удачливы. Больших достижений, успехов в работе, личного счастья и семейного благополучия!

***

Счастливого дня железнодорожника! Пусть локомотив удачи везет тебя только по прямым дорогам жизни, пусть твои дни будут красочными и веселыми, как шпалы на рельсах, пусть на каждой остановке тебя ждет удача и пусть всегда на твоем пути горит зеленый свет. Желаю больших побед, хорошей зарплаты, пусть все идет хорошо и в твоей жизни будут только подъемы, и никаких спусков, всегда прямого пути, большого счастья и удачи.

***

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