День железнодорожника: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

4 августа отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День железнодорожника. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

4 августа отмечается профессиональный праздник всех работников железной дороги. Каждый год дата празднования смещается, ведь она установлена на первое воскресенье августа.

Традиционно в этот день проводят различные мероприятия, как развлекательные, так и образовательные. Например, устраивают фестивали, фотовыставки, экскурсии и кинопоказы. Вручают премии и награждают лучших работников железных дорог, устраивают профессиональные форумы и проводят лекции.

День железнодорожника: поздравления в стихах и прозе

***

Всех, кто связан с железной дорогой,

Поздравляю сейчас всей душой!

Вам желаю зарплаты высокой

И любви безгранично, большой,

И, конечно же, счастья, удачи,

Чтоб сбывались все ваши мечты,

Чтоб решались все в жизни задачи

Очень просто и без суеты!

***

Пусть поезд волшебный приедет,

И в первом вагоне своем

Привозит пусть вам много счастья

И утром, и ночью, и днем.



Второй же вагончик чудесный

Везет пусть здоровья сполна,

Болезни коварные чтобы

Не трогали вас никогда.



А третий вагончик исполнит

Мечты и желанья всех лет,

Чтоб вы никогда не узнали

Ни горя, ни грусти, ни бед.

***

***

Пусть железная дорога

Все печали унесет,

И у самого порога

Смех, уют и счастье ждет.



Пусть всегда горит зеленый

Вашей жизни семафор,

И, успехом окрыленный,

Каждый день заходит в двор.

***

С Днем железнодорожника

Примите поздравление.

Желаем счастья и добра,

Всех благ преумножения.



Пускай по жизни вас везет

Локомотив удачи,

Решаются легко всегда

Рабочие задачи.



Вам радостных и ярких дней -

Как шпал на рельсах прочных,

Здоровья и любви вагон

И красок жизни сочных.

***

***

Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы

И состав летит вперед!

Пусть в работе вашей сложной

Вас всегда удача ждет.



Труд ваш очень-очень нужен

Им гордится вся страна.

Коллектив пусть будет дружен,

Ладятся всегда дела.



Пусть на каждом полустанке

Ждут здоровье и успех.

И всегда звучит в дороге

Ваш счастливый звонкий смех.

***

Все железные дороги

Создавали ведь не боги.

Кто работает на них,

Принимайте этот стих.



Вам - железного здоровья,

Дружбы крепкой, как металл,

Чтоб в порядке всё с любовью,

Чтоб пьянели от похвал.



Чтоб в семье и на работе

Были вы всегда в очете.

А еще добавить можем:

Нервов вам железных тоже!

***

***

Поздравляю с Днем железнодорожника! Желаю профессиональных успехов и развития. Пусть все пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям и желаниям. Здоровья вам, силы духа и тела, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!

***

Пускай жизнь ваша будет блестящей, как рельсы. Пускай успех ваш будет бесконечным, как железнодорожные пути. Идите к намеченным целям, как локомотив. Пускай мелкие неприятности, проносятся мимо, как пейзажи за окном мчащегося поезда. Желаю, благополучия и карьерного роста, желаю, чтобы работа приносила только радость. С Днем работников железной дороги.

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Уважаемые работники железной дороги! Спасибо вам за вашу тяжелую работу, которую вы добросовестно выполняете. Желаем вам крепкого здоровья и отличного самочувствия. Любви вам, счастья, простых человеческих радостей, которые скрашивают жизненный путь, делая его еще более приятным. Пусть ваш труд доставляет вам как можно больше положительных эмоций и интересных моментов.

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Поздравляю с Днем железнодорожника и от всей души пожелать хочу, чтобы поезд твоей жизни смело мчал навстречу заветным мечтам и желаниям по рельсам удачи и везения, дорогой счастья и любви. Пусть деятельность твоя всегда будет в почёте и уважении, пусть каждый день приносит отличное настроение и чудесное вдохновение.

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Работников железной магистрали, поздравляем с днем железнодорожника! Пусть ваш профессиональный праздник прозвучат сотни приятных слов и пожеланий. Будьте здоровы, бдительны, внимательны, осмотрительны и удачливы. Больших достижений, успехов в работе, личного счастья и семейного благополучия!

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Счастливого дня железнодорожника! Пусть локомотив удачи везет тебя только по прямым дорогам жизни, пусть твои дни будут красочными и веселыми, как шпалы на рельсах, пусть на каждой остановке тебя ждет удача и пусть всегда на твоем пути горит зеленый свет. Желаю больших побед, хорошей зарплаты, пусть все идет хорошо и в твоей жизни будут только подъемы, и никаких спусков, всегда прямого пути, большого счастья и удачи.

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