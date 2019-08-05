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Оккупанты в Крыму уничтожают уникальную памятку: сеть разозлили фото

понедельник, 05 августа 2019, 13:10
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В аннексированном РФ Крыму оккупанты продолжают уничтожать древнюю памятку и заповедник "Херсонес Таврический".

Об этом сообщает защитник Херсонеса археолог Анатолий Туманов на своей странице в Facebook.

"Руководство музея, выполняя прихоти Фонда "Моя история", фактически захватившего власть в музее-заповеднике, поставило своей целью не изучение, сохранение и популяризацию древностей, а максимальное извлечение прибыли за счет шоу-программ", - написал он.

Также Туманов уточнил, что с каждым годом ситуация в "Херсонесе Таврическом" усугубляется. По его словам, в 2018 году многотонными конструкциями (500 тонн) была изуродована Цитадель III в. до н.э. Но уже в этом году в портовой части Херсонеса строится вообще огромное сооружение, в несколько раз превышающее прошлогодние сцены, которые все также продолжают эксплуатироваться.

"Культурный слой на этой территории уже весь укатан многотонными машинами и экскаваторами вдоль и поперек. А ведь, там еще ничего не раскопано, поэтому все артефакты под землей скорее всего раздавлены", - отметил археолог.

Он подчеркнул, что северная часть городища, обращенная в сторону моря, также подверглась варварским преобразованиям. И здесь выложены деревянные дорожки, установлены многочисленные фонари, проложены километры проводов, в одном месте даже умудрились выложить плитку.

"Все это искажает аутентичный облик древнего памятника, негативно влияет на его сохранение, создает ограничения в доступе для посетителей музея. Но самое главное - все это противозаконно. Этими действиями нарушены статьи 26.1 и 27 Федерального закона 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", а также статьи 5.1, 7, 47.2 и 47.3 Федерального закона 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"", - написал защитник Херсонеса.

Туманов призвал всех неравнодушный объединится.

"Я призываю все здравомыслящие силы объединиться! Ведь, Херсонес - это уникальный памятник истории, являющийся особо ценным объектом культурного наследия федерального значения, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Нельзя к нему так варварски относиться!", - подчеркнул археолог.

В сети пользователи тоже отреагировали на новость.

Как сообщал "Апостроф", сеть насмешило предложения оккупационных властей Крыма организовать специальные условия пропуска на территорию музея-заповедника "Херсонес Таврический".

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