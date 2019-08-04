Курорт Кирилловка накрыл мощный шторм: опубликованы фото

В воскресенье, 4 августа, известный украинский курорт Кирилловка (Запорожская область) накрыл мощный шторм.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

В Кирилловке бушует шторм, оставляя от пляжа только узкую полоску. Ливни, которые идут по всей Украине, уже успели наделать бед в Одессе и других городах и вот добрались до популярного курорта. Отмечается, что такая погода - с дождями и значительным похолоданием сохранится, как минимум, до вторника, 6 августа.

Отметим, что в последние дни Кирилловка находится у всех на слуху. Как сообщал "Апостроф", 1 августа в Кирилловке одной из баз отдыха под названием "Солнечная соната" на косе Пересыпь обнаружили труп мужчины.

Также ранее появились новые подробности смертельной перестрелки на курорте Кирилловка.

Кроме того, журналисты узнали о связи перестрелки в Кирилловке с убийством авторитета "Петрика".