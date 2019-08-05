​Ветер уносил море: появилось впечатляющее видео шторма на курорте Кирилловка

Появилось устрашающее видео шторма в Кирилловке (Запорожская область), во время которого можно было наблюдать, как море "отошло" на несколько десятков метров от берега.

Соответствующие кадры опубликованы в местном паблике mlive.tv.

На видео также можно увидеть, как почернело небо, а тучи несутся с огромной скоростью, гонимые сильным ветром.

Под видео появились комментарии.

"Повезло, что ветер в море дул. Если бы наоборот - было бы мягко говоря не очень хорошо!", - в таком духе комментируют увиденное пользователи.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 4 августа, на курортный поселок Кирилловка Запорожской области обрушилась мощная непогода. Регион накрыл шторм с ливнем, грозой и шквальным ветром. Кратковременный ураган сумел нанести немало бед людям и инфраструктуре.