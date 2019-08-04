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Вода унесла десятки авто: появились впечатляющие фото потопа в Одессе

воскресенье, 04 августа 2019, 09:35
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В интернете обнародовали новые фото потопа в Одессе после ливня, который обрушился на город в субботу, 3 августа.

Соответствующие снимки публикует местное издание "Думская".

На Карантинном спуске поток воды сорвал асфальтовое покрытие, снес десятки машин и разворотил ливневый коллектор.

Судя по фото, некоторые авто буквально утонули в бурлящей воде.

Тем временем, на Дерибасовской уже заждались крокодилов - знаменитая улица напоминает реку.

Как сообщал "Апостроф", 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.

27 июня в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом.

Также 27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.

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