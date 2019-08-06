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На юге России объявили массовую эвакуацию из-за гигантских смерчей: опубликованы жуткие видео

вторник, 06 августа 2019, 09:30
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На Кубани в Краснодарском крае (Россия) объявили эвакуацию из-за бушующих в регионе смерчей.

Видео стихии разместили в YouTube.

Под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов. Объявлено штормовое предупреждение, также поэтому власти заявили об эвакуации отдыхающих и местных жителей с опасной зоны.

На кадрах видно, что гигантский торнадо зародился в море и продвигается к берегу. Отмечают, что огромные воронки возникли неожиданно, и тайфуны проходят рядом с многоэтажными жилыми домами. Ураганы сопровождаются мощными дождями - на Кубани грозы и сильный ветер. Также штормы бушуют на Азовском и Черном морях.

В тоже время в МЧС предупредили, что непогода усилится, а в ближайшие дни скорость ветра достигнет 30 м/с.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", синоптики предупреждали, что на регионы Дальнего Востока (Россия), где горят леса, в августе может обрушиться мощный тайфун.

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