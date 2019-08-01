Шаманы перестарались: на Россию после страшных пожаров надвигается мощный тайфун

На регионы Дальнего Востока (Россия), где горят леса, в августе может обрушиться мощный тайфун.

Об этом сообщает ресурс "Примпогода".

Отмечают, что тайфун зародился в Тихом океане в конце июля и с большой вероятностью может выйти на Приморье 12-13 августа.

"Есть ряд оснований предполагать, что новый тайфун (ему пока не дали название - ред.) может повторить траекторию тайфуна „Данас“. Он пройдет над Желтым морем, Корейским полуостровом, через Владивосток и Находку и далее — вдоль восточного побережья Приморья", - рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.

Он добавил, что если прогнозы подтвердятся, то Приморскому краю достанется "очень приличная порция осадков".

Тропический шторм "Данас" в июле принес в Приморье ливни и сильный ветер. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков.

В сети пользователи высказали свое мнение о ситуации.

Напомним, вышедший из-под контроля мощный лесной пожар в России наконец-то стал восприниматься российской властью не как стихийное бедствие сезонного характера, а как серьезное ЧП, из-за которого может произойти большая трагедия.

РПЦ проводит ежедневные молебны за дождь, который остановит пожары и спасет лес. Также к ритуалам присоединились и шаманы, которые проводят обряды вызова дождя.

Как сообщал "Апостроф", в России площадь пожаров в лесу превысила уже 3 миллиона гектаров, в сети появились материалы из населенных пунктов возле горящих лесов.