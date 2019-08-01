RU  UA  EN

четверг, 1 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 августа

23:26
"Отставку" Богдана показали меткими фотожабами: в сети волна смеха
23:00
Российский клуб с грозным названием опозорился в Лиге Европы: видеообзор
22:56
Улицы залило бетоном: в Киеве произошло необычное ЧП, фото
22:35
Богдан интересно прокомментировал слухи о своей отставке: реакция сети
22:29
Шаманы перестарались: на Россию после страшных пожаров надвигается мощный тайфун
22:06
С камнем на поясе: под Николаевом обнаружили жуткую находку в воде
22:01
Туристов нет, одни медузы: появились показательные фото из оккупированного Крыма
21:37
В Киеве произошло смертельное ЧП с девушкой: фото с места
21:27
В Украину вернется "адская" жара, но ненадолго: синоптик дал интересный прогноз
21:13
Кандидатка на должность губернатора Одесской области хотела отобрать землю у церкви: документ
21:07
У Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана
20:46
"Заря" уверенно вышла в третий раунд Лиги Европы: видеообзор
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Шаманы перестарались: на Россию после страшных пожаров надвигается мощный тайфун

четверг, 01 августа 2019, 22:29
переглянути новину українською

На регионы Дальнего Востока (Россия), где горят леса, в августе может обрушиться мощный тайфун.

Об этом сообщает ресурс "Примпогода".

Отмечают, что тайфун зародился в Тихом океане в конце июля и с большой вероятностью может выйти на Приморье 12-13 августа.

"Есть ряд оснований предполагать, что новый тайфун (ему пока не дали название - ред.) может повторить траекторию тайфуна „Данас“. Он пройдет над Желтым морем, Корейским полуостровом, через Владивосток и Находку и далее — вдоль восточного побережья Приморья", - рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.

Он добавил, что если прогнозы подтвердятся, то Приморскому краю достанется "очень приличная порция осадков".

Тропический шторм "Данас" в июле принес в Приморье ливни и сильный ветер. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков.

В сети пользователи высказали свое мнение о ситуации.

Напомним, вышедший из-под контроля мощный лесной пожар в России наконец-то стал восприниматься российской властью не как стихийное бедствие сезонного характера, а как серьезное ЧП, из-за которого может произойти большая трагедия.

РПЦ проводит ежедневные молебны за дождь, который остановит пожары и спасет лес. Также к ритуалам присоединились и шаманы, которые проводят обряды вызова дождя.

Как сообщал "Апостроф", в России площадь пожаров в лесу превысила уже 3 миллиона гектаров, в сети появились материалы из населенных пунктов возле горящих лесов.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Еще один Порошенко: чем удивил Зеленский во время визитов в Берлин и Париж

Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: