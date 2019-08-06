RU  UA  EN

вторник, 6 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.45
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 августа

17:51
Некогда популярный маникюр снова в тренде: 10 свежих идей для этого лета
17:50
У Зеленского назвали дату первого заседания новой Рады
17:46
Взрывы на военных складах в России: появились данные о погибших и фото со спутника
17:36
Аукцион невиданной щедрости: ПСЖ отдает топ-футболиста в хорошие руки
17:25
Умер известный украинский ученый: в сети волна скорби
17:25
В США умерла писательница и нобелевский лауреат Тони Моррисон
17:08
Актриса "Очень странных дел" показала эффектный образ для нового фильма. И это уже не малышка Милли Бобби Браун
17:07
Нацполиция зафиксировала нарушения на митинге, организованном журналисткой Жанарой Ахметовой
17:04
Грозы, шквалы и жара: синоптики заинтриговали прогнозом до конца недели
17:00
"Адская" месть: бойцы ВСУ показали фото мощных ударов по врагу на Донбассе
16:55
Легендарный украинский тренер откровенно высказался о конфликте с Россией
16:46
"Мальчики по вызову": у Порошенко интересно прокомментировали дело против него из-за Мальдив
Все новости

Умер известный украинский ученый: в сети волна скорби

вторник, 06 августа 2019, 17:25
переглянути новину українською

Во вторник, 6 августа, стало известно о смерти известного украинского радиофизика Якова Шифрина.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"Яков Соломонович был действительно выдающимся ученым, который всю свою жизнь посвятил любимому делу - радиофизике. Его теории и открытия в этой сфере получили высокую оценку как на Родине, так и за рубежом. Тысячи учеников с благодарностью вспоминают его как талантливого преподавателя", - говорится в сообщении.

В сети с грустью и скорбью восприняли это известие.

Отметим, что Яков Шифрин был участником Второй мировой войны, в том числе боев за освобождение восточной Украины. Награжден пятью орденами и 20-й медалями. С 1980 года он работал в Харьковском национальном университете радиоэлектроники заведующим кафедрой технической электродинамики и антенн (1991-1996), а впоследствии главным научным сотрудником. Шифрин является автором более 380 научных работ, в том числе 14 монографий. Под его руководством подготовлено около 20 докторов и более 50 кандидатов наук.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 августа российский певец и композитор, звезда русской эмиграции, Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни.

Также умер автор популярных советских песен Сергей Березин.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ешь с умом: что меняет закон о новой маркировке продуктов

Почти идеальная погода: синоптики порадовали прогнозом на неделю

Бойцы Нацгвардии выходят в люди: как это поможет

Дожди и похолодание: синоптики дали не летний прогноз на выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: