Умер известный украинский ученый: в сети волна скорби

Во вторник, 6 августа, стало известно о смерти известного украинского радиофизика Якова Шифрина.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"Яков Соломонович был действительно выдающимся ученым, который всю свою жизнь посвятил любимому делу - радиофизике. Его теории и открытия в этой сфере получили высокую оценку как на Родине, так и за рубежом. Тысячи учеников с благодарностью вспоминают его как талантливого преподавателя", - говорится в сообщении.

В сети с грустью и скорбью восприняли это известие.

Отметим, что Яков Шифрин был участником Второй мировой войны, в том числе боев за освобождение восточной Украины. Награжден пятью орденами и 20-й медалями. С 1980 года он работал в Харьковском национальном университете радиоэлектроники заведующим кафедрой технической электродинамики и антенн (1991-1996), а впоследствии главным научным сотрудником. Шифрин является автором более 380 научных работ, в том числе 14 монографий. Под его руководством подготовлено около 20 докторов и более 50 кандидатов наук.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 августа российский певец и композитор, звезда русской эмиграции, Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни.

Также умер автор популярных советских песен Сергей Березин.