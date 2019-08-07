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Максимум августа: появились интересные фото с пляжей оккупированного Крыма

среда, 07 августа 2019, 21:15
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В сети показали фотографии из оккупированного Россией Крыма, где за заканчивающийся сезон еще и не было наплыва туристов.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Снимки сделали в курортных Судаке и Гурзуфе. Там на пляже мало отдыхающих в августе, как и в остальные месяцы лета. После оккупации полуостров стал менее посещаемым местом для туристов.

Блогер опубликовала фото с пляжа "Лазурный" детского лагеря "Артек".

"Простым смертным теперь запрещено под страхом расстрела туда ходить. Только элита общества, не поверите, живу в двух шагах и предпочитаю даже мимо не ходить", - жители прокомментировали фото.

Также блогер разметила снимок из города Судак.

"Совсем уже августа. Максимум", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились печальные фото из оккупированного Крыма, где на пляжах и улицах совсем мало отдыхающих.

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