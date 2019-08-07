NASA опубликовало красочные фото разных уголков Земли, сделанные из космоса

В июле NASA опубликовало серию снимков нашей планеты, сделанных из космоса.

Так, на них запечатлены различные уголки Земли.

Фотографии действительно завораживают своей невероятной красотой.

В частности, робот, запущенный в космос NASA, показал с высоты американский город Сан-Франциско.

Вид на реки Волга и Нил из космоса оказался невероятно красивым.

Попали в кадр и африканская пустыня Сахара и многие другие уголки нашей планеты.

Также на одном из кадров были запечатлены российские космические корабли "Союз".

Показали специалисты также и фотографию побережья Дубай, котороя впечатляет своим внешним видом из космоса.

Напомним, что в субботу, 19 августа, к планете Земля со скоростью 16 772 километров в час приблизится огромный астероид.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", астрономы составили список 10 самых опасных космических объектов.