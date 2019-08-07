NASA опубликовало красочные фото разных уголков Земли, сделанные из космоса

В июле NASA опубликовало серию снимков нашей планеты, сделанных из космоса.
Так, на них запечатлены различные уголки Земли.
Фотографии действительно завораживают своей невероятной красотой.
В частности, робот, запущенный в космос NASA, показал с высоты американский город Сан-Франциско.
Вид на реки Волга и Нил из космоса оказался невероятно красивым.
Попали в кадр и африканская пустыня Сахара и многие другие уголки нашей планеты.
Также на одном из кадров были запечатлены российские космические корабли "Союз".
Показали специалисты также и фотографию побережья Дубай, котороя впечатляет своим внешним видом из космоса.
Напомним, что в субботу, 19 августа, к планете Земля со скоростью 16 772 километров в час приблизится огромный астероид.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", астрономы составили список 10 самых опасных космических объектов.