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Россия похвасталась видео испытания "невидимого" беспилотника: в сети волна смеха

среда, 07 августа 2019, 18:17
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В интернете появилось видео испытательного полета нового российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник", которое высмеяли в сети.

Об этом сообщает издание BBC.

На видео запечатлен взлет, полет и приземление летательного аппарата. Первый полет "Охотника" продолжался более 20 минут: за это время он совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился.

"Созданный БЛА "Охотник" выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения", - говорится в сообщении.

Отмечают, что до конца года "Охотник" совершит еще несколько полетов, один из которых может пройти в полностью автономном режиме.

Характеристики "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Из открытой информации можно узнать, что его максимальная взлетная масса составляет 20 тонн, что делает его самым тяжелым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников. В нем отсутствуют характерные узлы подвески вооружения на крыле, а из этого можно сделать вывод, что средства поражения располагаются внутри фюзеляжа.

"Охотник" предназначен в том числе для прорыва противовоздушной обороны при работе в паре с истребителем пятого поколения Су-57.

Первые фотоснимки "Охотника" появились в начале года (в конце января) на военном интернет-форуме.

В сети высмеяли новый "невидимый" российский летательный аппарат.

Как сообщал "Апостроф", российские военные провели на полигоне в Казахстане очередное испытание новой ракеты системы противоракетной обороны.

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