Зеленский потроллил украинцев "увольнением" Богдана: реакция сети

Президент Украины Владимир Зеленский дал ответ на петицию об увольнении Андрея Богдана с занимаемой должности главы Администрации президента.

Об этом сообщают на официальном сайте главы государства.

Гражданин А. В. Качор создал петицию "Освободить Богдана Андрея Иосифовича с должности Главы Администрации Президента Украины". Ее поддержали 25 тысяч граждан.

Зеленский отметил, что фактически "поддержал" петицию и уволил Богдана с занимаемой должности. Однако переназначил его главой Офиса президента.

В сети пользователи прокомментировали такой троллинг с возмущением.

Как сообщал "Апостроф", руководитель Офиса президента Андрей Богдан странно прокомментировал свое заявление об отставке и намекнул на свое отношение к журналистам.