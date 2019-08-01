​Настоящий марсианский пейзаж: появилось мрачное видео последствий пожаров в Сибири

После масштабных лесных пожаров, огромная территория Сибири превратилась в равнины из пепла, как-будто на кадрах из документального фильма про Марс.

Соответствующее видео "марсианских пейзажей" публикует "Бушующий мир" в Telegram-канале.

"В Забайкальском крае после лесных пожаров можно снимать ремейк "Марсианина". Декорации уже готовы - огонь превратил местный ландшафт в картину с красной планеты", - подписаны кадры.

Напомним, лесными пожарами охвачен Красноярский край и Иркутская область России. Местные жители утверждают, что на улице ухудшилась видимость из-за большого количества дыма, а эксперты отмечают, что загрязняющих веществ в воздухе в регионе почти в 3 раза больше нормы.

Как сообщал "Апостроф", эксперты Всемирной метеорологической организации заявляют, что гигантские лесные пожары в Сибири и других северных территориях могут спровоцировать глобальные изменения климата.

Также ранее сообщалось, что масштабные лесные пожары в Сибири сфотографировали с орбитальных спутников.