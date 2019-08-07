Искали повод: всплыли новые детали наглой выходки боевиков ЛНР на Донбассе

Появление вблизи КПВВ "Станица Луганская" на Донбассе боевиков является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержания пособников террористов Владислава Дейнего и Ольги Копцевой в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушение перемирия.

В ведомстве напомнили, что СБУ расследует уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР. Лица, которые посягнули на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины, будут отвечать перед законом.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтер показал фото разведчиков ЛНР в Станице Луганской, находящейся под контролем Украины.