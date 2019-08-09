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Надя позеленела: появилась яркая фотожаба на пляжный снимок Савченко

пятница, 09 августа 2019, 10:33
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В сети появилась забавная фотожаба по мотивам фотосессии бывшего народного депутата Надежды Савченко у берега Балтийского моря.

Ее опубликовал политический эксперт и блогер Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

В фотожабе уточняется, что Савченко могла довольно много выпить, чтобы фотографироваться босиком на пляже холодного моря, да еще и в довольно откровенном виде. Такое поведение, как и в общем проявления сексуальности для нее ранее не были свойственны.

"Всего полкило коньяка (0,5 литра) и Балтийское море становится теплым как Черное", - говорится в тексте фотожабы.

В то же время пользователи Facebook отметили, что Савченко была одета в платье актуального в Украине цвета, а также поразмышляли над мотивацией выкладывания таких фото.

Как сообщал "Апостроф", в конце июля в сети поднялась волна шуток из-за "антирекорда" Савченко на выборах – она набрала 1,2% на своем округе, таким образом за нее голосовали всего 8 человек.

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