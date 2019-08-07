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Грязевой поток сносил авто и животных: появились жуткие кадры последствий стихии под Одессой

среда, 07 августа 2019, 16:56
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В сети показали жуткие кадры последствия схода селя в Одесской области, в результате которого дачный поселок Садовое оказался затопленный грязью.

Как сообщает "Думская", люди просто не могут находиться в своих домах и практически живут на улице.

Эпицентр событий расположен в полутора километрах от Заливной улицы, жители которой продолжают раскапывать свои дома уже на протяжении трех суток.

Причиной трагедии, которая произошла 3 августа, стала насыпь, которой перегородили русло, расположенное в природной низине.

Местные жители говорят, что поток воды буквально за 20 минут был выше человеческого роста. Люди оказались заложниками ситуации в своих же домах, которые стремительно наполнялись водой.

Не обошлось и без жертв. В результате трагедии погиб мужчина, который часто приезжал на дачу с родственниками, но в этот раз был один.

Потоки воды уничтожили автомобили и оставили жителей без питьевой воды, света и остальных благ жизни.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 августа под Одессой 25 воспитанников спортивной школы, которые отправились в поход, попали в водяную ловушку из-за сильного ливня и потопа.

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