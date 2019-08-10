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Киска Мария: сеть впечатлило фото топ-пропагандистки Кремля в новом образе

суббота, 10 августа 2019, 11:21
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В сети вызвала бурю эмоций фотография топ-пропагандистки России и официального представитель МИД РФ Марии Захаровой.

Снимок она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Вы не стойте слишком близко: Я боксер, не только киска", - подписала Захарова свое фото, где она стоит в платье, на каблуках и в боксерских перчатках.

Под постом пользователей накрыла волна смеха. Десятки людей обсудили снимок и подпись к нему. Некоторые также осудили и пристыдили пропагандистку за такой образ: "Ноль агрессии", "Почему-то стыдно", "Вы реально превзошли Петросяна".

Напомним, ранее сеть напугали фото пропагандистки Кремля Марии Захаровой.

Как сообщал "Апостроф", официальный представитель МИДа России Мария Захарова не признает украинцев братским народом.

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