Киска Мария: сеть впечатлило фото топ-пропагандистки Кремля в новом образе

В сети вызвала бурю эмоций фотография топ-пропагандистки России и официального представитель МИД РФ Марии Захаровой.

Снимок она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Вы не стойте слишком близко: Я боксер, не только киска", - подписала Захарова свое фото, где она стоит в платье, на каблуках и в боксерских перчатках.

Под постом пользователей накрыла волна смеха. Десятки людей обсудили снимок и подпись к нему. Некоторые также осудили и пристыдили пропагандистку за такой образ: "Ноль агрессии", "Почему-то стыдно", "Вы реально превзошли Петросяна".

Напомним, ранее сеть напугали фото пропагандистки Кремля Марии Захаровой.

Как сообщал "Апостроф", официальный представитель МИДа России Мария Захарова не признает украинцев братским народом.