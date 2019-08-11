День работников ветеринарной медицины Украины: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

11 августа отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День работников ветеринарной медицины Украины. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

11 августа в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают люди, которые решили посвятить свою жизнь спасению жизней животных. День работников ветеринарной медицины Украины отмечается в эту дату ежегодно с 2001 года, именно тогда Леонид Кучма подписал соответствующий указ.

Праздник на Украине ввели, чтобы отметить "весомый вклад работников ветеринарной медицины в обеспечение ветеринарного благополучия, ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства и охраны окружающей среды".

В этот день принято поздравлять всех причастных к этой нелегкой профессии. Также 11 августа вручают различные премии, устраивают мероприятия и проводят лекции и форумы. Праздник является официальным, но дополнительного выходного в этот день ни ветеринары, ни другие граждане страны не получают.

День работников ветеринарной медицины Украины: поздравления в стихах и прозе

***

С Днем ветеринара поздравляем

Айболитов всех без исключения.

И, конечно, искренне желаем:

Бодрости, здоровья, настроения.



Чтобы пациенты не кусались,

Слушались беспрекословно вас.

Не царапались и не бодались,

Выздоравливали в тот же час.



Чтоб с друзьями и родней встречаясь,

Получали радость и уют,

Чтоб, домой с работы возвращаясь,

Понимали — любят вас и ждут.

***

День особых докторов,

День ветеринара,

Айболитами в народе

Вас зовут по праву.



С пациентами своими

Вы находите язык,

Вы поможете любому:

Кошка, птица, пес иль бык.



Поздравляю с праздником

Всех ветеринаров,

За своих питомцев

Мы вам благодарны.



Вам желаем радости,

Успеха, позитива,

Здоровых пациентов

И жизни счастливой.

***

Животным помогать — твое призвание,

Ведь сколько их нуждается в лечении!

Желаю пополнять все свои знания,

А также развивать свои умения!



Пусть будет каждый зверь спасен от боли,

Желаю всем несчастным помогать,

Ведь нету благородней в мире роли,

Чем чью-то жизнь столь ценную спасать!

***

***

С Днем ветеринара

Сердечно поздравляем,

Успехов в деле вашем

Мы от души желаем.



Пусть будет понимание

У вас и «пациентов»,

А в жизни будет много

Восторженных моментов.

***

С Днем ветеринара поздравляю!

Доктор ты чудесный для зверей,

Всех их любишь, обожаешь,

А они с тобою только здоровей.



Пусть же будет крепким и твое здоровье,

Пусть достаток твой стремительно растет.

Поздравляю искренне, с любовью.

Пусть во всем тебе везет.

***

Если песик заболеет,

Или хвост поранит кот,

То на помощь, без сомненья,

К ним ветеринар придет.



Это дело не простое,

Зверю в хвори объяснить,

Что и по какой причине,

Ну и чем, вообще, лечить.



Потому ветеринары —

Это очень ценный кадр,

В эту праздничную дату,

Их поздравить каждый рад!

***

***

Благодарю, ветеринары,

За ваши добрые сердца,

Порой работая и даром,

Все доведете до конца,

Не бросите в беде питомцев,

Сумев без слова их понять.

Пусть в кабинет ваш светит солнце,

А мне позвольте вас обнять!

***

Если животное болеет,

Стремишься ты всегда помочь,

И вот болезнь уже не смеет

Терзать его, уходит прочь.



Ветеринар — добряк сердечный,

Тебя хоть ночью подними,

Ты к ним всегда по-человечьи,

И всем нам нужно быть людьми...



Тебе желаю, чтоб работа

Давала самый добрый плод,

Чтобы душевная забота,

Тебе давала и доход.

***

Классным быть ветеринаром

Я желаю Вам всегда!

Чтоб зверушки обожали,

Не боялись никогда.



Чтобы сердце добрым было

И хотело всем помочь,

Неприятности любые

Пусть уходят от Вас прочь!

***

***

С Днем ветеринара! Пусть эта добрая и благородная профессия подарит тебе крепкое медвежье здоровье, мягкую кошачью нежность и ласку в любви, достойные материальные хомячьи запасы и побольше поводов для щенячьих восторгов.

***

Дорогие наши Айболиты, поздравляю с днем ветеринара. Желаю здоровья вам и вашим пушистым, хвостатым, усатым пациентам. Пускай работа будет только в радость, а благодарностью за ваш труд, будут повиливание хвостом и мокрый теплый язык. Желаю, стабильности во всем, благополучия, сопутствующего успеха и простой житейской радости.

***

Ваша работа нужна и важна во все времена в любых уголках мира. Вы трудитесь и днем, и ночью, всегда спешите на помощь к больным животным. Вы помогаете нашим четвероногим братьям. Спасибо за вашу сложную, ответственную работу! Счастья вам, ветеринары! Чтобы навыки и знания преумножались, а мечты все ваши исполнялись.

***

Поздравляем замечательных людей, которые посвятили себя здоровью наших меньших братьев. Дорогие наши Айболиты, пускай в вашей жизни будут только светлые полосы, радостные моменты и теплые взаимоотношения. Пускай удача никогда не показывает вам острые зубки и коготки, а будет к вам благосклонной и ласковой, как и ваши благодарные, пушистые пациенты. Желаем всегда быть здоровыми, успешными и очень счастливыми. С праздником!

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Поздравляю тебя с профессиональным праздником — Днем ветеринара! Ты помогаешь нашим братьям меньшим снова стать здоровыми и активными, даря огромную радость и зверькам, и их хозяевам! Желаю, чтобы работа приносила тебе только удовольствие и хороший доход! Развивайся в этой сфере и никогда не останавливайся на достигнутом!

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Поздравляю всех докторов ветеринаров с профессиональным праздником. Желаю никогда не быть покусанными и поцарапанными вашими благодарными пациентами. Пускай ваша важная работа, всегда приносит только удовольствие. Желаю успеха, достатка в кармане и всегда приподнятого настроения.

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