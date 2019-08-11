День работников ветеринарной медицины Украины: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

11 августа отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День работников ветеринарной медицины Украины. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.
11 августа в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают люди, которые решили посвятить свою жизнь спасению жизней животных. День работников ветеринарной медицины Украины отмечается в эту дату ежегодно с 2001 года, именно тогда Леонид Кучма подписал соответствующий указ.
Праздник на Украине ввели, чтобы отметить "весомый вклад работников ветеринарной медицины в обеспечение ветеринарного благополучия, ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства и охраны окружающей среды".
В этот день принято поздравлять всех причастных к этой нелегкой профессии. Также 11 августа вручают различные премии, устраивают мероприятия и проводят лекции и форумы. Праздник является официальным, но дополнительного выходного в этот день ни ветеринары, ни другие граждане страны не получают.
День работников ветеринарной медицины Украины: поздравления в стихах и прозе
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С Днем ветеринара поздравляем
Айболитов всех без исключения.
И, конечно, искренне желаем:
Бодрости, здоровья, настроения.
Чтобы пациенты не кусались,
Слушались беспрекословно вас.
Не царапались и не бодались,
Выздоравливали в тот же час.
Чтоб с друзьями и родней встречаясь,
Получали радость и уют,
Чтоб, домой с работы возвращаясь,
Понимали — любят вас и ждут.
***
День особых докторов,
День ветеринара,
Айболитами в народе
Вас зовут по праву.
С пациентами своими
Вы находите язык,
Вы поможете любому:
Кошка, птица, пес иль бык.
Поздравляю с праздником
Всех ветеринаров,
За своих питомцев
Мы вам благодарны.
Вам желаем радости,
Успеха, позитива,
Здоровых пациентов
И жизни счастливой.
***
Животным помогать — твое призвание,
Ведь сколько их нуждается в лечении!
Желаю пополнять все свои знания,
А также развивать свои умения!
Пусть будет каждый зверь спасен от боли,
Желаю всем несчастным помогать,
Ведь нету благородней в мире роли,
Чем чью-то жизнь столь ценную спасать!
***
***
С Днем ветеринара
Сердечно поздравляем,
Успехов в деле вашем
Мы от души желаем.
Пусть будет понимание
У вас и «пациентов»,
А в жизни будет много
Восторженных моментов.
***
С Днем ветеринара поздравляю!
Доктор ты чудесный для зверей,
Всех их любишь, обожаешь,
А они с тобою только здоровей.
Пусть же будет крепким и твое здоровье,
Пусть достаток твой стремительно растет.
Поздравляю искренне, с любовью.
Пусть во всем тебе везет.
***
Если песик заболеет,
Или хвост поранит кот,
То на помощь, без сомненья,
К ним ветеринар придет.
Это дело не простое,
Зверю в хвори объяснить,
Что и по какой причине,
Ну и чем, вообще, лечить.
Потому ветеринары —
Это очень ценный кадр,
В эту праздничную дату,
Их поздравить каждый рад!
***
***
Благодарю, ветеринары,
За ваши добрые сердца,
Порой работая и даром,
Все доведете до конца,
Не бросите в беде питомцев,
Сумев без слова их понять.
Пусть в кабинет ваш светит солнце,
А мне позвольте вас обнять!
***
Если животное болеет,
Стремишься ты всегда помочь,
И вот болезнь уже не смеет
Терзать его, уходит прочь.
Ветеринар — добряк сердечный,
Тебя хоть ночью подними,
Ты к ним всегда по-человечьи,
И всем нам нужно быть людьми...
Тебе желаю, чтоб работа
Давала самый добрый плод,
Чтобы душевная забота,
Тебе давала и доход.
***
Классным быть ветеринаром
Я желаю Вам всегда!
Чтоб зверушки обожали,
Не боялись никогда.
Чтобы сердце добрым было
И хотело всем помочь,
Неприятности любые
Пусть уходят от Вас прочь!
***
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С Днем ветеринара! Пусть эта добрая и благородная профессия подарит тебе крепкое медвежье здоровье, мягкую кошачью нежность и ласку в любви, достойные материальные хомячьи запасы и побольше поводов для щенячьих восторгов.
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Дорогие наши Айболиты, поздравляю с днем ветеринара. Желаю здоровья вам и вашим пушистым, хвостатым, усатым пациентам. Пускай работа будет только в радость, а благодарностью за ваш труд, будут повиливание хвостом и мокрый теплый язык. Желаю, стабильности во всем, благополучия, сопутствующего успеха и простой житейской радости.
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Ваша работа нужна и важна во все времена в любых уголках мира. Вы трудитесь и днем, и ночью, всегда спешите на помощь к больным животным. Вы помогаете нашим четвероногим братьям. Спасибо за вашу сложную, ответственную работу! Счастья вам, ветеринары! Чтобы навыки и знания преумножались, а мечты все ваши исполнялись.
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Поздравляем замечательных людей, которые посвятили себя здоровью наших меньших братьев. Дорогие наши Айболиты, пускай в вашей жизни будут только светлые полосы, радостные моменты и теплые взаимоотношения. Пускай удача никогда не показывает вам острые зубки и коготки, а будет к вам благосклонной и ласковой, как и ваши благодарные, пушистые пациенты. Желаем всегда быть здоровыми, успешными и очень счастливыми. С праздником!
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Поздравляю тебя с профессиональным праздником — Днем ветеринара! Ты помогаешь нашим братьям меньшим снова стать здоровыми и активными, даря огромную радость и зверькам, и их хозяевам! Желаю, чтобы работа приносила тебе только удовольствие и хороший доход! Развивайся в этой сфере и никогда не останавливайся на достигнутом!
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Поздравляю всех докторов ветеринаров с профессиональным праздником. Желаю никогда не быть покусанными и поцарапанными вашими благодарными пациентами. Пускай ваша важная работа, всегда приносит только удовольствие. Желаю успеха, достатка в кармане и всегда приподнятого настроения.
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