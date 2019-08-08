Лето уходит: в сети на фото показали, что происходит на пляжах в Крыму

В интернете обнародовали свежие фото пляжей в оккупированном Российской Федерацией Крыму, которые демонстрируют, что даже в последний месяц лета наплыва туристов на полуострове нет.

Соответствующие снимки опубликованы на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

Судя по кадрам, некоторые пляжи совсем пустуют, на части - туристы есть, но их не так много, как могло бы быть в этот время.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Севастополь в оккупированном Россией Крыму были закрыты два популярных пляжа, причиной назвали выявленные там вибрионы холеры.

Также в интернете сравнили фото пляжей в Оленевке (оккупированный Российской Федерацией Крым) и в Бердянске Запорожской области. В Оленевке туристов мало, в Бердянске на пляже не пройти - на фото запечатлено множество отдыхающих.