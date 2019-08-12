На Украину идет опасный шторм из Европы: какие области накроет

Во вторник, 13 августа, на территорию Украины придет с запада активный атмосферный фронт, который принесет грозы, град и порывы ветра.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Как отмечается, атмосферный фронт двигается в Украину из Центральной Европы. Под ударом стихии окажутся западные и северные области страны. Непогода продлится, по прогнозам синоптиков, два дня – 13 и 14 августа.

Ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра до 20 метров в секунду. Днем 13 августа и на протяжении суток 14 августа на западе Украины прогнозируются серьезные дожди, в отдельных районах скорость ветра будет достигать 28 метров на секунду.

Также 14 августа в западных областях ожидается понижение дневной температуры до 20-25 градусов тепла.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 9 августа Киев и его окрестности накрыли сильные дожди.