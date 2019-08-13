На Киев надвигаются гроза, град и шквалы: опубликована карта

Во вторник, 13 августа, вечером синоптик Наталья Диденко заявила, что на Киев надвигаются гроза, шквалы и град.

Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, учитывая значительные температурные контрасты, непогода может быть очень сильной.

"Как только грянет, закройте окна и, если вы на улице, переждите непогоду в ближайшем помещении. Автомобиль отгоните от старого дерева или билборда", - посоветовала Диденко.

Напомним, что неподалеку от Мелитополя Запорожской области была зафиксирована очередная природная аномалия: смерч из летающих насекомых.

Ранее "Апостроф" сообщал, что мощный ливень и ураган, которые обрушились на Киев в пятницу, 9 августа, нанесли в некоторых районах существенный ущерб.