Друг главного пиарщика Путина попал на интересное фото после визита в Киев

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов отчитался своему другу пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина Дмитрию Пескову об итогах визита в Киев.

Об этом сообщает журналист и блогер Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook.

"Главред "Эха Москвы" Венедиктов, похоже, отчитывается пресс-секретарю Путина за очередной визит в Киев и строит планы на новый, как обещал. Ну, что-то типа "Передайте бате, работаем...", я не знаю, как у них в банде шестерки общаются с паханами. И вишенка на тортике - эфир с ручным шариком на "Эхе"", - написал он.

Как подчеркнул блогер, Венедиктов заявил, что Зеленский не против "Эха" Кремля в Киеве.

"Брехня, но для отчета шефу, живущему в своем мире, сгодится. Короче, ... вам, братья, во все головы", - подытожил Муждабаев и опубликовал фото.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях продолжают остро реагировать на заявление главного редактора российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о создании своего представительства в Украине.