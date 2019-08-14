RU  UA  EN

четверг, 15 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 августа

14:48
Боевики заявили о задержании очередного "украинского шпиона": видео
14:43
В Раде намечается большая оппозиция против Зеленского: что известно
14:37
Не стоит выходить на улицу: в Болгарии устроили истерию перед футбольным матчем в Украине
14:27
В центре Киева произошло "президентское" ЧП: опубликовано фото
14:15
НАБУ обязали открыть дело против Луценко: в чем его обвиняют
14:05
53-летняя Холли Берри отказалась от бюстгальтера: теперь ее грудь - самая обсуждаемая тема дня
13:54
Задержание Грымчака: адвокат обнародовала интересные подробности
13:44
ІТ-решения и высокие зарплаты в "Укрлендфарминге" практически остановили кражи на производстве - Владимир Бабий
13:44
Впечатляющая сумма: стало известно, сколько денег "Динамо" потеряло при Хацкевиче
13:35
Ким Кардашьян показала, как выглядела в бурные 90-е: и это два совершенно разных человека
13:25
Обнародован топ-100 самых влиятельных людей Украины: полный список
13:22
Полицейские попали в жесткое ДТП на светофоре в Киеве: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Друг главного пиарщика Путина попал на интересное фото после визита в Киев

среда, 14 августа 2019, 23:35
переглянути новину українською

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов отчитался своему другу пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина Дмитрию Пескову об итогах визита в Киев.

Об этом сообщает журналист и блогер Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook.

"Главред "Эха Москвы" Венедиктов, похоже, отчитывается пресс-секретарю Путина за очередной визит в Киев и строит планы на новый, как обещал. Ну, что-то типа "Передайте бате, работаем...", я не знаю, как у них в банде шестерки общаются с паханами. И вишенка на тортике - эфир с ручным шариком на "Эхе"", - написал он.

Как подчеркнул блогер, Венедиктов заявил, что Зеленский не против "Эха" Кремля в Киеве.

"Брехня, но для отчета шефу, живущему в своем мире, сгодится. Короче, ... вам, братья, во все головы", - подытожил Муждабаев и опубликовал фото.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях продолжают остро реагировать на заявление главного редактора российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о создании своего представительства в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Разгул непогоды: что происходит в Украине и чего ждать дальше

Крым на сухом пайке: как оккупанты потребовали напоить их из Днепра

Игра в козлодрание под Киевом: яркие фото эпичного фестиваля

Мокрый запад и адская жара на востоке: прогноз погоды на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: