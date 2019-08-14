"Квартал 95" сделал Зеленского и Богдана героями любовной песни: опубликовано видео

Во время концерта студии "Квартал 95" в Одессе в одном из номеров представили песню, посвященную президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Богдану.

Ролик в Facebook опубликовала пресс-секретарь бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Дарина Чиж.

В песне, которую исполнил Александр Пикалов, рассказывается о "теплых отношениях" между Зеленский и Богданом. Во время исполнения на экране также были продемонстрированы совместные фотографии двух политиков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 1 августа в интернете начали активно распространяться слухи об отставке главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Богдана, но вскоре эту информацию опровергли. Сейчас выясняется, кто именно "слил" такие данные журналистам.

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