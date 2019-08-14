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"Квартал 95" сделал Зеленского и Богдана героями любовной песни: опубликовано видео

среда, 14 августа 2019, 07:55
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Во время концерта студии "Квартал 95" в Одессе в одном из номеров представили песню, посвященную президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Богдану.

Ролик в Facebook опубликовала пресс-секретарь бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Дарина Чиж.

В песне, которую исполнил Александр Пикалов, рассказывается о "теплых отношениях" между Зеленский и Богданом. Во время исполнения на экране также были продемонстрированы совместные фотографии двух политиков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 1 августа в интернете начали активно распространяться слухи об отставке главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Богдана, но вскоре эту информацию опровергли. Сейчас выясняется, кто именно "слил" такие данные журналистам.

Также читайте материал "Апострофа": Не могу шутить обидно о президенте - новый актер "95 Квартала" и пародист Зеленского.

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