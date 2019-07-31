Филарет обратился в суд из-за ликвидации УПЦ КП: появились подробности

В среду, 31 июля, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил о подаче иска в суд на Министерство культуры из-за снятия с регистрации УПЦ КП.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Киеве.

"Митрополит Епифаний провел 27 июля Священный Синод, на котором приняли решение о создании комиссии по ликвидации не только Киевской патриархии УПЦ КП, но и по передаче всего имущества Киевского патриархата Киевской митрополии (ПЦУ - прим. ред.) без нашего ведома, без нашего разрешения", - заявил он.

По словам Филарета, его особенно беспокоит то, что министерства культуры и юстиции тоже приняли решение о снятии с регистрации УПЦ КП.

"Этого права они не имеют. Почему не имеют? Потому что я не обращался к ним относительно ликвидации Киевской патриархии, а без обращения патриарха или руководителя той или иной епархии Министерство юстиции и Министерство культуры не имеют права ни регистрировать, ни снимать с регистрации", – считает почетный патриарх.

Филарет отметил, что все епархии ПЦУ перерегистрировали свои уставы с Киевского патриархата на Православную церковь Украины, а Киевская патриархия УПЦ КП не подавала прошение о перерегистрации на ПЦУ.

"Раз мы не подавали, то Министерство юстиции не вправе без нашего согласия, без нашей просьбы снимать нас с регистрации, поэтому мы подали в суд на Министерство культуры, которое незаконно сняло с регистрации Киевскую патриархию и Украинскую православную церковь Киевского патриархата", - отметил он .

Почетный патриарх также добавил, что суда пока не было, но иск уже подан.

Напомним, после создания Православной церкви Украины (ПЦУ) на Объединительном соборе 15 декабря путем слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви между патриархом Филаретом и главой новосозданной церкви Епифанием начал назревать конфликт.

В мае 2019 года Филарет обвинил Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора, и заявил о намерении восстановить Киевский патриархат. Филарет утверждает, что, если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него.

В начале июняВселенский патриарх Варфоломей отреагировал на слова Филарета и заявил, чтоКиевского патриархата не существует и никогда не существовало.

20 июня в Киеве во Владимирском соборепо инициативе Филарета состоялся поместный собор иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, на котором принялипостановление восстановить ликвидированную УПЦ КП и отказались принимать Томос. Собрание проигнорировало большинство архиереев бывшего Киевского патриархата, который на Объединительном соборе влился в ПЦУ.

24 июнясинод ПЦУ принял ряд мер в отношении Филарета - его лишили права руководить епархией, но оставили в составе епископата.

Как ранее сообщал "Апостроф", почетный патриарх Филарет обратился к предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, а также выразил просьбу к ОБСЕ, президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству юстиции.