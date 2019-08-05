В Кирилловке сильный ураган вырывал деревья с корнями: опубликованы видео

В воскресенье, 4 августа, на курортный поселок Кирилловка Запорожской области обрушилась мощная непогода.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Регион накрыл шторм с ливнем, грозой и шквальным ветром. Кратковременный ураган сумел нанести немало бед людям и инфраструктуре. В Кирилловке море отошло на десятки метров от берега, а ветер повалил много деревьев. В Мелитополе мощный ветер срывал крыши зданий.

Отдыхающие, пережившие разгул стихии в курортном поселке, в соцсетях делятся видеокадрами непогоды.

Напомним, 4 августа под Одессой, в Белгород-Днестровском, прошли сильные дожди, которые затопили десятки авто и разрушили несколько дорог.

Как сообщал "Апостроф", 5 августа на Генический район (Херсонская область) налетел мощный ветер, пригнав с собой пылевую бурю.