Стало известно об освобождении украинского политзаключенного в Крыму: подробности и фото

Во вторник, 6 августа, стало известно об освобождении украинского политзаключенного Александра Стешенко, незаконно задержанного в оккупированном Крыму в 2018 году.

Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместил постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

"Встретился с освобожденным украинским политзаключенным Александром Стешенко. Пообщались о неправомерных действиях оккупационных органов в Крыму", - отметил он.

В свою очередь, брат политзаключенного Евгения Панова Игорь Котельянец сообщил, что Стешенко покинул Крым.

"Сашка отпустили по УДО. До последнего казалось, что оккупанты передумают и дадут заднюю... Минус один политзаключенный Кремля в списке Сенцова", - подчеркнул он.

Как известно, в 2018 году ФСБ РФ заявила о разоблачении в Крыму экстремистской группы, якобы созданной помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрролом Велиевым по указанию лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Оккупанты утверждали, что "в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева, вошли бывшие спортсмены-боксеры Александр Третьяков и Александр Стешенко". Последнего задержали 11 апреля 2018 года при въезде на территорию оккупированного Крыма.

Как сообщал "Апостроф", ранее в деле пленных украинских моряков возник неожиданный поворот.

Между тем, российская ФСБ после четырех месяцев переговоров и личного обращения пленного передала Украине собаку Джесси, которая находилась на борту корабля "Яны Капу" в момент его захвата в Керченском проливе в ноябре 2018 года, животное будет жить в семье военнопленного Сергея Чулибы в Херсонской области.