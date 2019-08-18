На Закарпатье задержали педофила, пристававшего к 6-летней соседке: опубликовано видео

В пятницу, 16 августа, в Береговский отдел полиции обратилась пенсионерка, которая пожаловалась на соседа, совершившего развратные действия по отношению к ее 6-летней внучке.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области.

Это событие следователи полиции Берегового внесли в Единый реестр досудебных расследований. По ст. 156 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (развращение малолетнего лица) начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

43-летний подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетней девочки задержан в порядке ст. 208 УПК. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Днепропетровской области педофил жестоко поиздевался над девочкой - насиловал ее всю ночь, снимая происходящее на телефон.