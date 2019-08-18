Скандал вокруг дела Грымчака высмеяли меткой фотожабой

В сети высмеяли скандал с подозреваемым во взяточничестве заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрием Грымчаком. Как известно, в материалах дела была допущена ошибка: вместо Грымчака Юрия Николаевича был указан Грымчак Юрий Михайлович.

Пользователи соцсетей возмущены действиями украинских правоохранителей, которые не могут нормально оформить документы.

Так, в Telegram-канале "Инсайдер UA" была опубликована фотожаба на данную тему.

Как сообщал "Апостроф", Грымчак был задержан вечером 14 августа. Его подозревают в попытки получения обманным путем 510 тысяч долларов. Кроме Грымчака также был задержан его помощник. Сам Грымчак заявил, что не имеет никакого отношения к данным подозрениям.