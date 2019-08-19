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Разгар августа: опубликованы показательные фото из Крыма

понедельник, 19 августа 2019, 14:34
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В интернете обнародовали фотографии с оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

В городе Евпатория сезон заканчивается так и не начавшись. Туристов на пляже практически нет - всего несколько человек. Эта ситуация продолжается со времен аннексии полуострова в 2014 году.

Также в сети разместили снимки с центра города Керчь. Там вандалы разрушили центральный фонтан.

"Процветание гавани", - прокомментировала событие блогер.

Напомним, в оккупированном РФ Крыму в городе Армянск жители жалуются на последствия катастрофы.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали фотографии для сравнения туристического сезона в оккупированном Россией Крыму и в Бердянске (Запорожская область).

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