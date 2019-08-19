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Сталкер, ты ли это? В сети опубликовали видео новой игры про Чернобыль

понедельник, 19 августа 2019, 21:01
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На выставке Gamescom 2019 в Кельне, Германия, польская студия The Farm 51 продемонстрирует новую игру Chernobylite, в которой главный герой проникает на территорию Чернобыльской АЭС.

Трейлер новой игры уже опубликован.

Сама выставка начнется 20 августа, на ней будет показана доступная для посетителей демоверсия игры, которая будет представлять собой хоррор на выживание.

Локации игры были воссозданы при помощи 3D-сканирования на местности с использованием технологии Reality 51, для чего команда проекта дважды выезжала в Зону отчуждения. По мере прохождения задания протагонист начинает видеть события из прошлого, включая непосредственно роковой взрыв. Не обошлось и без привычных для игр о Чернобыле аномалий.

Chernobylite выйдет в ранний доступ в цифровом магазине Steam в ноябре 2019 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети раскритиковали трейлер российского сериала "Чернобыль".

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