​У авторов кривые руки: в сети указали на грубые ляпы в российском сериале "Чернобыль"

В сети продолжают критиковать трейлер российского сериала "Чернобыль", который на днях появился в YouTube, и указывать на глупые киноляпы.

"Они там много где накосячили, не только с номерами, которые должны быть чёрные с белым шрифтом. Но и электричка не была с мягким кожезаменителем. И скамейка на автовокзале слишком модерновая", - заметил Влад Марков в Twitter.

Пользователь также подметил яркие желтые трубы на домах, которые в 80-х так не красили.

"Газовые трубы не красились петушиными цветами, а газовые счётчики были внутри дома. Электрический щит вообще не мог быть на индивидуальном доме, и если был рядом с домом, желтым знаком не маркеровался, краска была на вес жидкого золота, без цветов (водка была основной валютой)", - добавил очевидец.

Критики в соцсети также проккоментировали неловкую актерскую игру в сериале.

"Люди в электричке как по команде падают. Я сначала подумал, что была команда лечь на пол, а потом пересмотрел и понял, что мужик дёрнул стоп-кран и они типа падение изображают", - написал в Twitter пользователь под ником PolitiCat.

Как сообщал "Апостроф", в России сняли "свой сериал" о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС, в сети смеются над ответом россиян представителям компании HBO.