RU  UA  EN

пятница, 26 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Мир

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

26 июля

08:00
День системного администратора и именины Степана: какой праздник 26 июля
07:59
​У авторов кривые руки: в сети указали на грубые ляпы в российском сериале "Чернобыль"
07:23
​Не вам нас судить: соцсети разгневало заявление россиянина из "Азова", напавшего на Порошенко
06:52
​Толпа жестоко избила полицейского в Киеве: опубликовано видео
06:30
Гороскоп на 26 июля: Львы будут лидерами, а Девам придется действовать нестандартно
06:22
В Украину идет потепление: свежий прогноз и карта погоды
05:37
Сербский наемник ДНР рассказал, как футболист в Харькове спасал его от "фашистов": видео
04:42
Украинские "Бонни и Клайд": в сети показали фото парочки опытных киевских воров
03:34
Орк в тельняшке: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР
02:29
На дне Балтийского моря нашли корабль времен Колумба и да Винчи: фото и видео
01:35
На курорте Кирилловка сняли забавное видео с "президентом пляжа"
00:31
С выпускного в нардепы: появилась яркая фотожаба на "слуг народа" в Раде
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​У авторов кривые руки: в сети указали на грубые ляпы в российском сериале "Чернобыль"

пятница, 26 июля 2019, 07:59
переглянути новину українською

В сети продолжают критиковать трейлер российского сериала "Чернобыль", который на днях появился в YouTube, и указывать на глупые киноляпы.

"Они там много где накосячили, не только с номерами, которые должны быть чёрные с белым шрифтом. Но и электричка не была с мягким кожезаменителем. И скамейка на автовокзале слишком модерновая", - заметил Влад Марков в Twitter.

Пользователь также подметил яркие желтые трубы на домах, которые в 80-х так не красили.

"Газовые трубы не красились петушиными цветами, а газовые счётчики были внутри дома. Электрический щит вообще не мог быть на индивидуальном доме, и если был рядом с домом, желтым знаком не маркеровался, краска была на вес жидкого золота, без цветов (водка была основной валютой)", - добавил очевидец.

Критики в соцсети также проккоментировали неловкую актерскую игру в сериале.

"Люди в электричке как по команде падают. Я сначала подумал, что была команда лечь на пол, а потом пересмотрел и понял, что мужик дёрнул стоп-кран и они типа падение изображают", - написал в Twitter пользователь под ником PolitiCat.

Как сообщал "Апостроф", в России сняли "свой сериал" о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС, в сети смеются над ответом россиян представителям компании HBO.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Провал с наркотиками: кого принесет в жертву Путин

Передел власти в Молдове: зачем друзья Путина объединились с про­европейской силой

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: