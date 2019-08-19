В сети разгорелся скандал из-за оскорбления журналистки "слугой народа"

В интернете возник скандал из-за оскорбления будущим народным депутатом от партии "Слуга народа" Максимом Бужанским журналистки Ольги Духнич.

Об этом пишут в социальных сетях.

Пользователи возмутились по поводу ситуации, когда Бужанский назвал журналистку "тупой овцой". Однако сама Духнич отреагировала на оскорбления с юмором.

Пользователи написали про ужасный словарный запас нардепа и, что сейчас "это тренд так разговаривать". Также кто-то отметил, что Бужанский похож на скандального политика Михаила Добкина.

Напомним, гнев Бужанского вызвало интервью главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова изданию "Новое время", которое проводила Духнич.

Как сообщал "Апостроф", экс-журналист телеканала "1+1" и будущий депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обрушился с критикой на своего коллегу по фракции Давида Арахамию.