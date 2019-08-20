Как в Чернобыле: сети впечатлило видео природы в районе ядерного ЧП в России

Радиация после взрыва реактивной установки на военном полигоне под Северодвинском (Россия) нанесла значительный урон природе.

Об этом сообщает ресурс Newsader.

Отмечают, что радиационный фон в Архангельской области сильно повысился. Очевидец снял на видео последствия взрыва ядерного устройства, которые отобразились на природе. По словам автора материала, съемка была сделана через три дня после происшествия. Она велась на побережье Белого моря.

Кадры показывают характерный для радиоактивного воздействия пейзаж. "Радиация сожгла листву", - констатировал автор, высказав сомнения о правдивости заявлений российских властей о том, что радиационный фон в данном районе соответствует норме. По его словам, в радиусе 300 километров от эпицентра детонации "сгорели деревья".

В сети пользователи прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", в Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний показали модель разлета радиоактивных веществ после взрыва на полигоне под Северодвинском в России, Украина попала в поле поражения.