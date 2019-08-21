Осталась без лица: всплыли страшные подробности убийства подростком девушки в Харькове, видео

В СМИ рассказали подробности убийства 26-летней Яны Шевченко в Харьковской области, ее забили скалкой для теста по голове, после чего резали ножом.

Об этом говорится в сюжете "Надзвичайні новини" на телеканале ICTV.

Родители не смогли узнать свою дочь, когда обнаружили ее тело, поскольку лицо практически отсутствовало. Ее смогли идентифицировать по тату с кошкой на ноге.

В то же время предполагаемый убийца девушки Даниил Редин не скрывал содеянное и даже водил детей к месту захоронения девушки на экскурсии. Также стало известно о циничном поступке подозреваемого, связанном с сокрытием улик.

"Когда подозреваемого задержали, он рассказал, что ему пришлось закопать свои новые кроссовки и одежду - видимо, там были следы крови. А через три дня, когда все утихло, он решил откопать, потому что стало жалко новые вещи", - рассказал адвокат Андрей Диденко.

Суд избрал Редину меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Интересы 17-летнего подозреваемого в суде представлял его отец. Вину сына он признавать отказался. Также известно, что Редин отказался признавать собственноручно написанную явку с повинной.

Как сообщал "Апостроф", ранее из киевского СИЗО выпустили Артура Чебана, подозреваемого в многочисленных разбойных нападениях в составе своей группировки из десятка человек.