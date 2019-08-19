Море превратилось в суп: сеть поразило нашествие медуз под Херсоном

В курортном городе Геническ (Херсонская область) море "оккупировали" медузы.
Об этом сообщают в Telegram-канале "ХС.Харьков".
"Море превратилось в суп с галушками", - прокомментировали в сети ситуацию на морском побережье.
Как видно на видео, каждый сантиметр воды атаковали медузы. Их огромное множество, что мешает туристам.
Отметим, что в последнее время из-за высокой солености воды медузы буквально заполонили акваторию моря, испортив отдых многим аллергикам и детям.
Ситуацию прокомментировали в сети.
Напомним, на побережье Азовского моря настоящее нашествие медуз, отдыхающие просто не могут пробраться к воде, чтобы не наступить на "студенистые тушки".
Как сообщал "Апостроф", на популярном украинском курорте Коблево Николаевской области внезапно позеленел пляж - весь берег густо укрыт водорослями.