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Названы фамилии воинов Путина, которых Украина готовит к обмену: фото

четверг, 22 августа 2019, 13:49
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Осужденных в Украине россиян Максима Одинцова и Александра Баранова начали готовить к обмену на заключенных в РФ украинцев.

Об этом в комментарии "Интерфакс" сообщил адвокат россиян Валентин Рыбин.

По его словам, к обмену готовят и других граждан Российской Федерации, но кого именно - он уточнять не стал. Также он не назвал сроки проведения обмена.

Напомним, что 13 февраля 2018 года бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины Александр Баранов и Максим Одинцов получили тюремные сроки за государственную измену и дезертирство. Их приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось видео с двумя бывшими украинскими военными Максимом Одинцовым и Александром Барановым,

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