В Украине впервые провели важные испытания ракеты-носителя: подробности и фото

В пятницу, 23 августа, в Украине состоялись первые в истории независимой страны испытания ступени ракеты-носителя среднего класса.

Об этом сообщает пресс-служба Конструкторского бюро "Южное" в Facebook.

"Это конечные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" - именно он будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку", - говорится в сообщении.

Отмечают, что "Циклон-4" спроектированный КБ "Южное" и изготовленный на Южмаше.

"Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное". Испытания признаны успешными", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", государственная служба экспортного контроля опубликовала точные данные о продажах украинского вооружения заграницу в течение 2018 года.